Terwijl de Amerikaanse centrale bank woensdag voor de derde keer overging tot een renteverhoging met 75 basispunten, handhaaft de Bank of Japan (BoJ) donderdag de extreem lage rente. Omdat de yen minder waard wordt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, worden dollarbeleggingen relatief aantrekkelijker.

Zoals te verwachten hielden de monetaire beleidsmakers de korte rente op -0,1% en de lange rente met een looptijd van tien jaar op 0%, met als argument dat ze de economische groei willen blijven ondersteunen. Daarmee wijkt Japan af van veel andere landen die ervoor kiezen hun geldmarktbeleid te verkrappen als middel om de oplopende inflatie te beteugelen.

Beleggers richten zich nu op de verklaring van BoJ-gouverneur Haruhiko Kuroda, die op een later tijdstip deze donderdag een persconferentie zal geven en de inflatieontwikkelingen en de scherpe daling van de yen nader zal toelichten.

Zwakke yen

Met zijn ruime monetaire beleid wil Japan, waar twee decennialang sprake was van deflatie, de inflatie opvoeren tot 2%. Dat lijkt in het afgelopen halfjaar ook gelukt te zijn. In augustus kwam de inflatie uit op 2,8%. Maar het ruime Japanse geldbeleid heeft er wel toe geleid dat de waarde van de yen de laagste stand heeft bereikt in 24 jaar tijd. Donderdag kreeg de yen weer een tik: de koers van de yen zakte met 1%. Er gaan nu 145,77 yens in een Amerikaanse dollar. Alleen al dit jaar verloor de yen 25% van zijn waarde ten opzichte van de greenback.

Desondanks laat de BoJ weten de wisselkoersniveaus nauwlettend in de gaten te houden, wat de speculatie voedt dat de monetaire beleidsmakers, indien nodig, alsnog zouden kunnen gaan interveniëren. Volgens Hiroaki Muto, een econoom bij Sumitomo Life Insurance, hield de BoJ wel rekening mee dat de yen verder zou wegzakken. 'Het is duidelijk dat 145 yen niet Kuroda's streep in het zand was', aldus Muto tegenover persbureau Reuters.

'Als het te snel gaat naar de 147 en verder, dan denk ik dat er een interventie komt', aldus Saktiandi Supaat, regiohoofd wisselkoersonderzoek en -strategie bij Maybank in Singapore.