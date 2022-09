Crypto Opgelicht door cryptowolven: 'Dit is een andere wereld, we zijn met grote bedragen bezig!' Hoewel toezichthouders regelmatig waarschuwen voor boilerroomfraude, maken boeven jaarlijks ettelijke miljoenen buit bij opportunistische beleggers. Gewiekste oplichters hebben een nieuwe truc, en gebruiken daarvoor diensten van 'vertrouwde' cryptobeurzen zoals Binance en Crypto.com.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen