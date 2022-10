Beursblog • 07:15 Live: Optimisme lijkt van het Damrak verdwenen Puck Sie Pim Brasser De AEX lijkt de dag lager van start te gaan. Gisteren beleefde de index nog zijn op drie na beste dag van het jaar, maar dat optimisme lijkt nu van het Damrak verdwenen. Arcadis, opgenomen in de Amsterdamse Midkap, kwam met nieuws: het ingenieurs- en adviesbureau neemt een branchegenoot over. Beleggers kijken verder uit naar de vergadering van oliekartel Opec+, dat mogelijk vandaag besluit de productie te verlagen.

