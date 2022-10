Beursblog • 07:31 Live: Beurzen lijken weer omhoog te gaan Jeroen Segenhout Joost van Kuppeveld De aandelenkoersen gaan waarschijnlijk weer omhoog, zo is de verwachting. Beleggers rekenen op minder renteverhogingen nu een recessie nadert.

