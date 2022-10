Beursblog • 07:17 Live: Aziatische koersen volgen Wall Street omlaag Puck Sie Joost van Kuppeveld Beleggers kijken al de hele week uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor september, dat vandaag verschijnt. Als de inflatie hoog blijft, geeft dat de centrale bank in de Verenigde Staten munitie om de beleidsrente opnieuw agressief te verhogen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen