Beursblog • 07:29 • Live: Europese beurzen lijken weer weg omhoog te kiezen Jeroen Segenhout Pim Brasser De AEX-index tikte gisteren het laagste niveau aan sinds eind 2020. Daarna duwden koopjesjagers de beurs omhoog. Vandaag zijn de ogen onder meer gericht op de resultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase en Morgan Stanley en cijfers over detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten.

