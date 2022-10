Financiële sector • 15:18 Duurbetaalde hedgefondsenmanagers blijken geen geniale aandelentovenaars Nishant Kumar De traditionele hedgefondsstrategie van een mix van long en short gaan heeft in de dalende markt niet de buffer opgeleverd waar beleggers op hoopten. Net nu hun cliënten hen hard nodig hebben om de klappen op te vangen van de grootste koersdalingen in ruim een decennium, blijven de prestaties van fondsmanagers ver onder de maat.

