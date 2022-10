Beursblog • 07:21 Live: Aziatische aandelenmarkten hoger Joost van Kuppeveld Huib Koel De agenda van beleggers staat bomvol met onderwerpen die de aandelenkoersen een slinger omhoog of omlaag kunnen geven. Zoals de cijfers van ASM International (nabeurs), Randstad en tientallen buitenlandse bedrijven waaronder vanavond Alphabet (Google) en Microsoft. Uit Duitsland komt de maandelijkse IFO-conjunctuurindicator. Voor Europa wordt een vlakke opening voorzien.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen