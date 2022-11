Een van de grote zorgen voor het cijferseizoen lag bij de technologiereuzen, die we een paar jaar geleden de FAANG-bedrijven noemden. De N stond voor Netflix, maar dat werd al snel ingeruild voor Microsoft, omdat dat er qua grootte en activiteiten meer bij paste. Er waren ook een paar naamsveranderingen: Google werd Alphabet, Facebook werd Meta. Dus werd FAANG op een gegeven moment omgetoverd in MAMAA: Microsoft, Alphabet, Meta, Apple en Amazon.

De zorgen over de resultaten bleken terecht. De MAMAA-bedrijven werden keihard afgestraft vanwege hun cijfers en vooruitzichten. Alleen bij Apple vielen ze mee.

Er was een aantal rode lijnen zichtbaar binnen de resultaten. Als eerste de sterke dollar. Daar zijn de bedrijven, omdat ze zo internationaal zijn, erg gevoelig voor. Alle in het buitenland geboekte winst is in dollars omgerekend een stuk minder waard.

En natuurlijk zijn ook deze bedrijven niet ongevoelig voor de economie. We kunnen best een jaartje langer met onze iPhone doen en bestellen even niets bij Amazon. Ook hoeft er even wat minder geadverteerd te worden bij Google en Meta.

Meta heeft nog wat extra problemen: het wordt midscheeps geraakt door de populariteit van TikTok, terwijl het tegelijkertijd enorme bedragen investeert in het metaversum. Daardoor is er dit jaar al bijna driekwart van de koers af.

De vooruitzichten worden ook gedempt door de invoering van het minimumbelastingtarief van 15%. Dat werd een keertje tijd ook. De MAMAA-bedrijven zijn een kei in belasting ontwijken. We zouden ze als consument natuurlijk kunnen boycotten vanwege hun slechte belastingmoraal. U en ik betalen belasting, waarom zij niet?

Dat is een mooi principe, maar dan blijkt wel dat we erg afhankelijk zijn geworden. We kunnen niet zonder deze techgiganten. Regelgeving op hun marktmacht kan op lange termijn een heel negatieve invloed op de winsten hebben.

Dit kwartaal is duidelijk gebleken dat die vijf grote techondernemingen toch niet van die superbedrijven zijn die iedereen erin zag. Van alle analisten die ze volgen, en dat zijn er maar liefst 288, gaven er slechts vijf een verkoopadvies. Deze komen bijna allemaal op rekening van Meta.

Het leeglopen van de bubbel heeft ook flinke gevolgen voor de brede markt. Eerder dit jaar was de weging van de MAMAA-bedrijven 25,4% van de totale index, nu is dat gedaald tot 20,4%. Dat is een van de oorzaken waardoor de S&P 500 het zo slecht heeft gedaan.

Gezien het enthousiasme van analisten kan er nog heel wat somberheid in de koersen komen. Pas als die om hun moeder schreeuwen en wat realisme in hun verwachtingen stoppen, weet u dat de koersen waarschijnlijk genoeg zijn gekrompen.

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij vermogensbeheerder Actiam en belegt ook privé. Reageer via: opinie@fd.nl. Disclaimer en meer columns op fd.nl/vanzeijl.