ING is mogelijk opgelicht toen het in 2018 voor €350 mln betaalplatform Payvision inlijfde. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de prijs voor de verkoop is opgepompt door witwascontroles te negeren en moedwillig foute klanten aan boord te halen. Rutger Betlem en Johan Leupen deden onderzoek naar de zaak en vertellen dat oprichter Rudolf Booker verdachte is in de zaak, maar niet op de hoogte is van het onderzoek.

Pakketbezorgers vinden dat ze worden uitgeknepen door PostNL. Eén van hen is naar de rechter gestapt en zegt dat het bedrijf een asociaal beleid voert tegen zijn onderaannemers. Rechtbankverslaggever Carel Grol was bij de zaak en vertelt dat de onderaannemer zich genoodzaakt voelde om oudere werknemers te ontslaan.