De druk op de mondiale voedselprijzen blijft hoog. Hoewel de paniek die de markt dit voorjaar in zijn greep had, weliswaar wat is weggeëbd, blijven handelaren toch bezorgd over de oorlog in Oekraïne, een van de grootste exporteurs van granen en plantaardige oliën in de wereld. Terwijl de graanprijzen in oktober weer opliepen door een gebrekkige aanvoer, zorgde een wat geringere vraag voor lagere prijzen van andere landbouwproducten, zoals zuivel, suiker en vlees.

Per saldo leidde dit tot een nipte daling van de gemiddelde voedselprijzen in de wereld, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties. Haar index, die de meeste wereldwijd verhandelde voedselproducten volgt, tikte vorige maand 135,9 punten aan, 0,1% onder het niveau in september, maar wel al bijna 15% onder de piek van maart, toen de index de hoogste stand bereikte sinds die in 1990 voor het eerst werd berekend.

De daling sinds maart biedt enige verlichting voor huishoudens die worstelen met de kosten van het levensonderhoud. Toch duurt het even voordat de bewegingen op grondstoffenmarkten doorsijpelen naar de schappen van de supermarkten, niet in de laatste plaats omdat fabrikanten met hogere kosten voor arbeid en energie worstelen.

Daarbij blijft de onzekerheid van Oekraïense exporten de markt parten spelen. Het voortbestaan van de door de VN opgezette graandeal in het Zwarte Zeegebied is volgens de FAO een essentieel element voor de toekomstige voedselprijzen. De in Rome gevestigde organisatie schat dat de deal indirect heeft voorkomen dat ongeveer honderd miljoen mensen in extreme armoede vervallen.

Oekraïne en Rusland zijn samen goed voor bijna 60% van de wereldwijde export van zonnebloemolie, een derde van de tarweproductie en bijna 15% van het mais. Daar komt nog bij dat Rusland (en diens bondgenoot Wit-Rusland) belangrijke leveranciers van kunstmest zijn.

Toen Rusland zich afgelopen weekend plots uit de deal terugtrok, steeg de tarweprijs op de grondstoffenmarkt in Chicago prompt met 6,5%. Die stijging werd vervolgens weer opgegeven nadat Rusland had laten weten er voorlopig toch mee door te gaan. Later deze maand moet de graandeel echter wel officieel worden verlengd.

'De leveringsonderbrekingen van deze week leiden waarschijnlijk tot meer voorzichtigheid bij de verladers', stelde strateeg Mark Haefele van UBS Global Wealth Management. Volgens hem zullen de zorgen over voedsel en energie de komende maanden het nieuws blijven domineren, omdat de uitdagingen van het aanbod van granen en energie voorlopig niet verdwijnen.

'Meer in het algemeen is de volatiliteit van voedsel- en energieprijzen een uiting van een nieuw tijdperk waarin veiligheid centraal staat en dat richt zich op de robuustheid van de wereldwijde toeleveringsketens.' Met betrekking tot voedsel zou dit volgens Haefele gunstig moeten zijn voor bedrijven die oplossingen bieden om de landbouwopbrengsten te verhogen.

De FAO verwacht dat de vraag naar granen in 2022 en 2023 het aanbod zal overtreffen. Dit zal leiden tot een daling van de wereldwijde voorraden van 2%. In oktober stegen de graanprijzen overigens gemiddeld met 3%. Daarbij speelde naast de onzekerheid rond Oekraïne ook de neerwaarts bijgestelde verwachtingen voor de productie van mais in de VS en Europa een rol en de slechte plantcondities in Argentinië.

Andere productgroepen daalden vorige maand juist in prijs. De gemiddelde prijzen voor zuivel gingen met 1,7% omlaag, plantaardige oliën zakten 1,6%, vlees met 1,4% en suiker met 0,6%.