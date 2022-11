Hoe miljonairsbank InsingerGilissen de grip op de toekomst verloor

Elitebanken Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort verloren hun zelfstandigheid en liepen grote administratieve achterstanden op. Nu is er wrevel over miljoenensalarissen, onzekerheid over de eigenaar uit Qatar, hijgt DNB in de nek, en is er noodgedwongen een gedeeltelijke klantenstop. Hoe de twee klinkende namen in de bankenwereld binnen een paar jaar hun glans verloren.