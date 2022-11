Economie • 11:57 Als de industrie vertrekt, krijgt de euro nog een dreun Marcel de Boer De renteverschillen tussen Europa en de VS en de hoge energieprijzen hebben de euro fors verzwakt, maar valutahandelaren beginnen langzaam te geloven dat het dal bereikt is. De fundamentele druk op de euro is echter nog niet weg. Erger: de snel verslechterende concurrentiepositie van de industrie komt er nu bij.

