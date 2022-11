Crypto • 16:30 Misschien heeft Changpeng Zhao spijt van het laatste duwtje aan FTX Pim Brasser Sam Bankman-Fried nam extreme risico's met cryptomunten van klanten, en loog daar glashard over. Zijn miljardenbeurs FTX kreeg het laatste duwtje van rivaal Changpeng Zhao van Binance. Hoe ontstond hun vete, die de cryptomarkt nu op haar grondvesten doet schudden?

