Ze waren pro-family, pro-freedom, pro-America en pro-capitalism. Deze week kondigde 'antiwoke'-bank GloriFi aan zijn activiteiten te staken. De sluiting ging op een manier die rechtstreeks gekopieerd werd uit het handboek Trump. De bank had last van de 'continue aanvallen op zijn reputatie', 'negatieve verhalen in de media' en 'tegenvallende economische ontwikkelingen'.

Tussen alle vingerwijzingen door gaf de bank schoorvoetend toe dat ze misschien zelf ook een paar start-upfoutjes hebben gemaakt.

Die foutjes werden dit jaar smakelijk beschreven in The Wall Street Journal. De bank miste meerdere deadlines vanwege 'miskleunen van zijn leveranciers'. Een plan om een creditcard uit kogelhulzen te maken, mislukte jammerlijk. Oprichter Toby Neugebauer had nog nooit in de financiële sector gewerkt, dronk flink tijdens werktijd en stond bekend om zijn opvliegende karakter.

De bank zou in april van start gaan. Dat werd september. In een paar maanden tijd gingen er tientallen miljoenen in rook op. Geld dat afkomstig was van bekende, conservatieve, investeerders, zoals miljardair Peter Thiel.

GloriFi moest niets weten van de 'linkse ruk' die veel banken gemaakt hebben. Het zou een financiële instelling worden voor God en vaderland en kreeg de steun van een aantal vooraanstaande rechtse complotdenkers en politici, waaronder de toenmalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence.

De nieuwe bank richtte zijn maatschappelijke ambities niet op het milieu, het terugdringen van de olie- en gasindustrie of het niet meer financieren van de wapenindustrie, maar op het ondersteunen van veteranen en hulpverleners. Wapenbezit moest beloond worden met douceurtjes aan rekeninghouders. De bijpassende campagne las: I’ll protect what’s mine.

De ultraconservatieve presentator en activist Candace Owens werd het gezicht van de bank. Owens is een bekende complotdenker die het in het verleden opnam voor Adolf Hitler, zich verzette tegen vaccinaties en een voorstander is van de Russische invasie in Oekraïne.

In het kort: een bont gezelschap. Dat het de ultrarechtse bank in het huidige politieke klimaat in de Verenigde Staten niet gelukt is om een financieel instituut op te richten, geeft te denken. De geplande kapitaalronde van $60 mln via een lege beurshuls kwam net te laat voor de bank. In zijn laatste e-mail aan het personeel schrijft Neugebauer: 'This is a devastating day.'

GloriFi had naar eigen zeggen 50.000 rekeninghouders in bestand. Transacties zijn er nooit uitgevoerd. Tientallen medewerkers staan op straat. Leveranciers zeggen voor miljoenen aan onbetaalde facturen te hebben liggen en dagen de oprichters van GloriFi voor de rechter.