Beursblog • 07:17 Live: Chinees covidbeleid zorgt opnieuw voor onzekerheid onder beleggers Puck Sie Het belooft wederom een rustige handelsdag te worden. De agenda is vrijwel leeg, op de publicatie van de Duitse maatstaf voor het ondernemingsklimaat na. Vanwege Thanksgiving blijven de Amerikaanse beurzen dicht.

