Beursblog • 07:07 • Live: beurzen in het Verre Oosten tonen weinig beweging Marcel de Boer De aandelenhandel in Europa zal op de laatste dag van de week voorzichtig uit de startblokken komen, zo is de verwachting. Wall Street was gisteren dicht, Azië laat vanmorgen weinig beweging zien en de agenda is nogal leeg.

