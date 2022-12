Banken • 11:30 Techreuzen mengen zich in strijd om bankklant Rutger Betlem Na marktplaatsleners, crowdfundingpartijen en factoringbedrijven, storten ook grote techbedrijven zich op de kredietmarkt. Ze schermen met sneller lenen, meer maatwerk en een dynamisch aflosbeleid. Moeten banken zich zorgen maken nu de zakelijke klant meer opties om te bankieren krijgt?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen