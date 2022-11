Live: 'Slappe maandag, vaste week?'

De beurzen beleefden maandag geen beste dag. Wellicht dat het sentiment van de 'slappe maandag' later deze week nog gaat draaien? Veel zal afhangen van de later deze week te publiceren Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. In Azië, met name in China, staan de beursindices dinsdag in ieder geval hoger, mede op het nieuws over mogelijk verzachtende covidmaatregelen.