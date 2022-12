Analyse • 12:00 Philips krijgt het benauwd in apneuaffaire door belastende e-mails Thieu Vaessen Johan Leupen De problemen met de apneu- en beademingsapparaten stellen Philips zwaar op de proef, ook in juridische zin. Bewijsmateriaal laat zien dat Philips al lang wist dat het geluiddempende schuim in de apparaten een gevaar voor patiënten opleverde. Dat kan schikkingen aantrekkelijk maken.

