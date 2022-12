Beursblog • 07:15 Live: Aziatische beurskoersen in de min Puck Sie Marcel de Boer Eva Schram Beleggers wachten op een belangrijk rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt en cijfers over de Duitse handelsbalans. In Azië kleuren de koersenborden rood en zakt de Japanse Nikkei 225 het meest weg.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen