Analyse • 14:00 India gaat met financiële oase de concurrentie aan met Dubai en Singapore Jeanette Rodrigues Subdahip Sircar Met GIFT City krijgt India een financiële vrijhaven waar bedrijven kunnen ontsnappen aan de beruchte regelgeving en bureaucratie in het land. De regering-Modi hoopt zo miljarden dollars terug te lokken naar handelsplatforms in India.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen