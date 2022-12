Analyse • 16:16 Instorting FTX geeft cryptosceptische SEC-baas Genslers gelijk Max Chafkin Sam Bankman-Fried hield een hoop mensen voor de gek – maar niet de voorzitter van de marktenwaakhond SEC, die goede redenen had om te waarschuwen voor risico's, zoals manipulatie met cryptovaluta's en het gebrek aan toezicht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen