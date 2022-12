Beursblog • 07:06 Live: Centrale bank Australië verhoogt rente met 25 basispunten Eva Schram Pakjesavond begon dinsdag in de mineur toen de borden op het Damrak bij het slot rood kleurden. Ook op Wall Street zat de stemming er niet echt in, nu gevreesd wordt voor een aanblijvend streng rentebeleid van de Fed. De agenda voor dinsdag is betrekkelijk leeg.

