Beursblog • 07:17 Live: Europese beurzen openen waarschijnlijk vlak Joost van Kuppeveld Puck Sie China publiceerde de handelsbalans: zowel de export als de import krompen in november meer dan verwacht. In Azië dalen de koersen. De AEX-index lijkt nipt hoger te openen op een waarschijnlijk vlakke handelsdag.

