Banken • 15:00 Bankieren op Saba? Vliegt u maar naar Sint Eustatius Rutger Betlem Mathijs Rotteveel Iedereen in Nederland heeft recht op een bankrekening. Nou ja, bijna iedereen. Banken trekken zich op grote schaal terug van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De laatste is Rabobank. De opbrengsten zouden niet meer opwegen tegen het gedoe dat bankieren in tropisch Nederland met zich meebrengt.

