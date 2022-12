Beursblog • 07:11 Live: lagere opening beurs voorzien Jeroen Groot Beleggers maken zich zorgen over een naderende recessie en de hogere rente. In Azië staan de beurzen lager, met als positieve uitschieter Hongkong. Daar zouden de corona-maatregelen mogelijk worden versoepeld.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen