Live: Beurzen in afwachting van Amerikaanse producentenprijzen

Het cijfer over de vanmiddag te publiceren producentenprijzen in de Verenigde Staten (ppi) is het laatste macrocijfer dat gewogen kan worden in aanloop naar de volgende vergadering van de Federal Reserve. De ppi is naar verwachting in november met 0,3% gestegen, in oktober bedroeg stijging van maand tot maand nog 0,2%. In Azië staan de relevante aandelenindices allen hoger. Die in Hongkong wint ruim 2%.