Interview • 06:00 Noorse superbelegger: 'Flink verlies? Klim op je paard en neem opnieuw risico' Pieter Couwenbergh Marijn Jongsma De Noor Nicolai Tangen maakte in 2020 een opvallende carrièrestap: van succesvolle eigenaar van een hedgefonds in Londen tot 'ambtenaar' in Oslo. Maar wel een met een bijzonder mandaat: de oliemiljarden van de Noren veilig beleggen voor toekomstige generaties. 'Het Noorse volk is zo ontzettend trots op dit fonds.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen