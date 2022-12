Beursblog • 07:13 Live: 'Het wordt een spannende beursweek' Joost van Kuppeveld Huib Koel Inflatiecijfers, rentebesluiten en optie-expiratie bepalen deze week het sentiment op de financiële markten. Vooralsnog lijkt de beurs, op basis van de stemming op de Aziatische aandelenmarkten en de futureprijzen op de Europese indices lager te openen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen