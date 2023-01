Interview • 11:50 Baas misdaadbestrijding Rabobank: 'Ik kom mijn bed uit om boeven te vangen' Rutger Betlem Mathijs Rotteveel Philippe Vollot heeft net zijn eerste honderd dagen achter de rug als baas misdaadbestrijding van Rabobank. De Fransman roemt de directe, ietwat lompe, manier van communiceren. 'Ook de meest junior medewerkers leggen me precies uit wat er hier mis is. Dat zou in andere culturen niet zo makkelijk zijn.'

