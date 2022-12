Profiel • 09:36 Tegen wil en dank besmet door schandaal met crypto's Alex Ruitenbeek Mark Nuvelstijn, de jonge ceo van Nederlandse cryptobeurs Bitvavo wordt, anders dan 'oplichter' Sam Bankman-Fried van het failliete FTX, juist geassocieerd met kwaliteit, rationaliteit en zorgvuldigheid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen