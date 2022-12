Live: Nog geen handel in Fugro op hoger Damrak

Een rustige beursweek ligt in het verschiet in aanloop naar een lang kerstweekend. De futures op de Europese aandelenindices voorspellen een kleine openingswinst. In China groeit het aantal covidslachtoffers, na versoepeling van de restricties. Na enkele minuten handelen op de Amsterdamse beurs is er nog geen openingskoers opgemaakt in Fugro. De AEX-index wint in de eerste handelstransacties 0,4%. Fugro ligt weer onder het vergrootglas, na uitzending over hernieuwd onderzoek naar de ramp in een Braziliaanse mijn.