16:52 Grote vermogensbeheerders scharen zich achter klimaatresoluties Follow This Eva Schram Shell, BP, Chevron en ExxonMobil moeten hun doelstelling voor derdegraadsemissies voor 2030 in lijn brengen met de maximale opwarming van 1,5 graden uit het Parijsakkoord, stelt Follow This. Partijen zoals Edmond de Rothschild Asset Management, Degroof Petercam Asset Management, steunen dat.

