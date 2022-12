Bartjens Vastgoedmarkt houdt Bartjens-lezer het meeste bezig De FD-lezer maakt zich zorgen over zijn eigen financiële situatie, dat blijk wel uit de best gelezen Bartjens van 2022. De stijgende energieprijzen en oplopende rente kwamen meermaals aan bod. Gelukkig wist onze rekenmeester de lezer geregeld aan concrete adviezen te helpen. Zo berekende Bartjens dat naar kantoor gaan om thuis verwarmingskosten te besparen €15 per dag kan opleveren. Blind instappen in vastgoed blijkt dan weer geen goed idee. Koop liever een kinderdagverblijf.

