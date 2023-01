Beursblog • 07:06 Live: De beurs verloor €162,4 mrd Joost van Kuppeveld Huib Koel De toch al forse waardedaling van €162,4 mrd bij de 25 AEX Nederlandse aandelen in 2022, bedroeg eigenlijk veel meer. Het Britse Shell verminderde de waardedaling namelijk met €51,4 mrd. ASML en Adyen waren afgelopen jaar de grote brokkenpiloten binnen de AEX. Op de eerste handelsdag in 2023 wordt weinig spektakel verwacht. Velen genieten nog na van de jaarwisseling. Een groot aantal beurzen blijft vandaag nog gesloten. In India staat de beursindex 0,4% hoger.

