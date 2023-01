Beursblog • 07:05 Live: Beurzen nemen op dinsdag gas terug Puck Sie Huib Koel Na het optimisme op de Europese aandelenmarkten op de eerste handelsdag van 2023 gaan de aandelenmarkten op dinsdag lager openen. Van enig bedrijfsnieuws is op dinsdag vooralsnog geen sprake. Het belangrijkste economisch item vandaag is vanmiddag de publicatie van het voorlopige, Duitse inflatiecijfer over de maand december.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen