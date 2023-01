Podcast • 05:00 Dagkoers: €280 mln aan uitgeleende crypto's Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Cryptobeurs Bitvavo heeft nog €280 mln tegoed van zijn financieel wankele partner Digital Currency Group (DCG). De Amsterdamse cryptobeurs verwacht dat het geld terugkomt, maar andere schuldeisers zijn daar een stuk minder zeker van, vertelt bankenredacteur Mathijs Rotteveel. Beleggers steken minder geld in nieuwe huurwoningen. Ze wijzen vooral naar de nieuwe regels van woonminister Hugo de Jonge. Woningmarktredacteur Erik van Rein legt uit dat de uitwerking van die regels regionaal verschillen. Daarnaast is de stijgende rente ook een groot obstakel voor beleggers. Lees ook Onzekerheid over klantengelden Bitvavo neemt toe Bouwplannen in gevaar: 'Onzekerheid maakt investeren onaantrekkelijk'