Beursblog • 07:01 Live: Azië zet positief sentiment Europa voort Eva Schram Marcel de Boer In Azië werd woensdag het positieve sentiment voortgezet dat de Europese markten de afgelopen dagen overheerste. Op het programma staan resultaten van Sligro en voorlopige inflatiecijfers in Frankrijk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen