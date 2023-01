Beursblog • 06:56 Live: Aziatische markten in de plus, zet de nieuwjaarssprint zich voort? Eva Schram Mathijs Rotteveel Europese beleggers zijn deze week een sprint gestart, dat sentiment sloeg gisteren ook eindelijk over naar Wall Street, en ook in Azië lijkt de (voorlopige) weg omhoog gevonden. Op de agenda staan verschillende Amerikaanse bedrijfsresultaten en de handelsbalansen in de VS en Duitsland.

