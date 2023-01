Analyse • 18:05 $1000 mrd in tien jaar: banken van Wall Street zijn winstmachines Max Abelson Hannah Levitt De Amerikaanse banken leken ten onder te gaan aan schandalen en crises, maar hebben zich op verbluffende wijze weer opgericht. Hun gezamenlijke winsten staan nu op recordhoogte. Maar zijn ze ook veranderd?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen