Podcast • 05:00 Dagkoers: Online gokken mag, maar liever niet Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Het bedrijf achter de Staatsloterij en Toto heeft volgens concurrenten een oneerlijke machtspositie. Redacteur zakelijke dienstverlening Martijn Pols volgt de zaak en vertelt waarom een nieuwkomer op de markt nu naar de toezichthouder stapt. Ondertussen maken deskundigen zich zorgen over een groeiend aantal gokkers in de onlinegokmarkt, die ondanks nieuwe regelgeving nog altijd worstelt met verslaving. Een Nederlandse tophockeyer liet zich inhuren door zijn vorige hockeyclub. Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat hier sprake was van een verkapt dienstverband. Hij moet alsnog belasting en premies volksverzekeringen betalen als werknemer. Belastingredacteur Laurens Berentsen legt uit dat de rechter niet meeging in het argument dat de hockeyer ondernemer was. Lees ook Rechter: professionele hockeyspeler is geen ondernemer 'Staatsbedrijf achter Toto misbruikt zijn marktmacht'