10:00 Marije Meerman: 'We leven in de grootste bubbel ooit' Jean Dohmen Filmmaker Marije Meerman ging in een nieuwe televisieserie voor de VPRO op zoek naar onvermoede, verrassende en duistere kanten van de financiële wereld: Planet Finance. 'Veel mensen in de financiële wereld zien het grotere geheel waar ze deel van zijn niet meer.'

