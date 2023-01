Beursblog • 07:02 Live: Beleggers zetten het vizier omlaag Arend Clahsen Jeroen Groot Huib Koel Het is dinsdag 'bava'-dag. Drie beursgenoteerde bedrijven organiseren een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De stemming op de effectenbeurs lijkt wat betreft de aandelenhandel met lagere koersen van start te gaan. Er is weinig richtinggevend nieuws, de Amerikaanse financiële markten waren gesloten. Ook in Azië zijn de beurzen in mineur, Japan is de uitzondering.

