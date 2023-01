Analyse • 11:05 Een miniscule bank werd de grootste speler in de cryptowereld, en stort nu razendsnel ineen Lennart Zandbergen Een Californische spaarbank werd een spil in de cryptowereld, door te doen wat anderen niet durfden: bedrijven als FTX en BlockFi een bankrekening aanbieden. Nu dreigt Silvergate met zijn grote klanten ten onder te gaan: bijna de helft van het personeel is zijn baan kwijt en 70% van de klanttegoeden is teruggehaald. Valt 'de bank van de cryptowereld' om?

