Beursblog • 07:16 Live: Europese indices richting groene start Joost van Kuppeveld Puck Sie De AEX lijkt hoger te gaan openen. De centrale bank in Japan verrast de financiële markten door vast te houden aan een ultrasoepel monetair beleid. De Japanse aandelenkoersen stijgen, de tienjaarsrente daalt en de yen duikelt.

