Beursblog • 07:34 • Live: Beursstemming bedrukt door economische zorgen Jeroen Segenhout Puck Sie De Europese aandelenmarkten gaan waarschijnlijk lager van start door de flinke koersdalingen op Wall Street. Beleggers maken zich zorgen over een economische neergang. Procter & Gamble komt met bedrijfscijfers, die kunnen een belangrijke indicator zijn voor de gang van zaken bij Unilever.

