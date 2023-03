Analyse • 15:30 ECB heeft geitenpaadje gevonden om groen te worden Joost van Kuppeveld Terwijl de wereld kampt met hardnekkige en torenhoge inflatie profileert de Europese Centrale Bank zich als actieve bestrijder van klimaatverandering. Waarom eigenlijk? En moeten centrale bankiers dat niet overlaten aan gekozen politici?

