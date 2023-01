00:05 Pensioenfondsen sluiten 2022 af zoals ze begonnen, ondanks turbulent jaar Puck Sie De financiële eindstand van pensioenfondsen over 2022 verschilt nauwelijks van het jaar daarvoor. De momentopname gaat echter voorbij aan een zeer bewogen, paradoxaal pensioenjaar.

