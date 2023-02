12:00 Zorgen over met schulden volgeladen Europees vastgoed Arend Clahsen Minder transacties, dalende prijzen en een hogere rente. Het is een giftige cocktail voor Europese vastgoedpartijen met hoge schulden. Zeker als een deel van de beleggers nog snel de winst van de laatste jaren wil verzilveren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen